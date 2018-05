Federica Pellegrini, amorevoli "torture" al collega

"Massaggi home made... ormai devo fare tutto io!!!! Male @simosabbia96 ?!?!Nooooooooo...", cinguetta scherzosamente Federica Pellegrini a margine di una sequenza di scatti in cui offre a Simone Sabbioni un trattamento poco rilassante sulla schiena. Al posto delle mani la campionessa utilizza i gomiti e le smorfie di sofferenza per il 21enne malcapitato fanno sorridere i follower che prenderebbero comunque volentieri il suo posto.

Dopo la parentesi di Londra, in cui ha trascorso un po' di tempo con il fratello Alessandro e i festeggiamenti per il compleanno del padre, Federica Pellegrini si è tuffata nuovamente in vasca a Livigno. Allenamenti e risate non mancano. Ma anche piccole dimostrazioni di "affetto", quale il massaggio-tortura con i gomiti. "Ahahahah la zia @kikkafede88 che si prende cura del nipotino", scrive Sabbioni in risposta al post della Pellegrini mettendo a tacere i commenti maliziosi sulla possibile nascita di un nuovo amore...