Federica Pellegrini, addio all'adorata Mafalda: ma il ricordo vive sulla pelle

Difficile spiegare l'amore per un animale. Ne sa qualcosa Federica Pellegrini che ha dovuto dire addio alla sua adorata gatta Mafalda , morta in questi giorni. E per ricordarla ha postato su Instagram la foto del tatuaggio sul fianco che Fede si è fatta fare nel dicembre scorso e che ora diventa per lei un ricordo indelebile della micia. "Sarai sempre con me... ora più che mai" scrive la nuotatrice.

Quanto per Federica la micia fosse importante lo si può intuire non solo dalle foto postate via social in passato, ma anche dal fatto che il suo profilo Twitter abbia come nome Mafaldina88. E anche la decisione di farsi tatuare la gatta su un fianco, ben prima che la micia se ne andasse, è testimonianza di come la Pellegrini fosse attaccata a lei e volesse tenerla in qualche modo con sé per sempre.



Mafalda ha accompagnato la vita di Fede per 15 anni, compagna fedele e affettuosa. Ma anche adesso sarà per sempre con la sua padroncina.