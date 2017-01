20 marzo 2015 Federica Pellegrini: "È bello passare da zoc... ogni volta!!! " La nuotatrice passa al contrattacco e replica stizzosa alle illazioni sui suoi sguardi interessati al "pacco" di Gianluca Maglia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - "È bello passare da 'zoccola' ogni volta!!! ". Affida così a Twitter la sua replica Federica Pellegrini, che risponde alle illazioni degli ultimi giorni sul suo presunto interesse per il "pacco" del collega di vasca, Gianluca Maglia. Alla nuotatrice l'interpretazione mediatica, un po' puerile, della sua occhiata verso le doti del nuotatore, non è proprio andata giù.

Non le è bastato l'escamotage social del fidanzato Filippo Magnini, che alle foto "equivoche!" diffuse da Novella 2000 (e poi riprese da molti altri magazine), aveva prontamente risposto con spirito sportivo: "Tranquilli, anche io stavo guardando il "pacco" di Gianluca Maglia”.



La Pellegrini non sembra proprio aver apprezzato la "mala-Fede" dei giornali e la sua replica non lascia dubbi. Quello sguardo di troppo lanciato al collega Gianluca a bordo vasca è stato mal interpretato ed è risultato addirittura offensivo per la bella nuotatrice, che stavolta non ci sta e passa al contrattacco!