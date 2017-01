Federica Panicucci, in mare vestita

Gioca nelle acque di forte dei Marmi ma senza mai togliersi il copricostume giallo. Federica Panicucci paparazzata in spiaggia mentre si diverte con i figli Sofia e Mattia indossa un abitino corto che lascia le spalle nude. Sotto il bikini che però non mostra mai ai flash. Perché?

Non è la prima volta che Federica sceglie un look "vestito" sulla battigia. Non ama farsi fotografare in costume e quando avvista i paparazzi si infila il pareo o il copricostume e sfoggia la sua mise elegante e impeccabile anche in spiaggia.