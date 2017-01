Federica Panicucci, compleanno esclusivo

Festa in grande stile per Federica Panicucci che nel weekend ha festeggiato 47 anni circondata dall'affetto di amici e tanti vip, tra cui Paolo Del Debbio e Paolo Ruffini. Capelli sciolti, rossetto rosso fuoco e minidress colorato per la bellissima conduttrice di Mattino Cinque che si è divertita sulle note della musica scelta dal marito Mario Fargetta.