Federica Nargi, un lato B statuario

12:36 - Sgambettare sul bancone di Striscia tonifica, ma nel suo caso Madre Natura deve averci messo del suo. Il lato B di Federica Nargi è un vero capolavoro di perfezione. Curve sinuose e scolpite, che bucano l'obiettivo dei fotografi impazziti. Un fondoschiena irresistibile e un corpo da statua... greca!

La delusione di Berlino è solo un lontano ricordo, Federica Nargi ha già la testa altrove... e anche il corpo. Sulla spiaggia di Mykonos i paparazzi sono tutti concentrati su di lei. Fotografata da tutti i punti di vista, immortalata da ogni angolazione. Perché Fede non ha una sola parte del corpo che non valga la pena di essere ammirata. E mentre attende il suo Alessandro Matri, non ancora pervenuto dopo la delusione di Berlino, nelle limpide acque dell'isoletta greca l'ex velina incontra nientemeno che Marco Borriello. Toh, chi si rivede!!