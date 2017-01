Federica Nargi, selfie senza trucco e in pigiama

10:23 - Appollaiata sul divano con pigiama, calzettoni e con i capelli raccolti in una coda, Federica Nargi si gode una serata tra le mura domestiche davanti alla tv. Niente tacchi e lustrini: ogni tanto la vita mondana lascia spazio a un po' di sano relax. Bellissima anche in versione casalinga, la fidanzata di Alessandro Matri sorride mostrandosi senza un velo di trucco.

Dal sorriso contagioso, l'ex velina mora si sollazza guardando un programma musicale. Canottiera e pantaloni lunghi fiorati, ecco come va a dormire Fede. Via il make up di una giornata, non si fa problemi a svelare il suo viso acqua e sapone. E anche se la luce la rende un po' "giallina", sul social i complimenti fioccano.