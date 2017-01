Federica Nargi, prima passeggiata con Sofia

Prima uscita in centro per Federica Nargi e la sua piccola Sofia, nata il 26 settembre. Su Instagram l'ex Velina ha condiviso lo scatto di lei e la bimba a passeggio, in posa proprio sotto il Duomo di Milano. In forma e in tenuta casual, la neo-mamma ha colto l'occasione per rispondere ai numerosi auguri arrivati via social: "Io ,la piccola ed il papà ci teniamo a ringraziare tutti voi per gli auguri ricevuti".