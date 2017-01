Federica Nargi, pancione in movimento: piccola peste in arrivo!

La dolce attesa di Federica Nargi è agli sgoccioli. Sta per nascere la sua bambina e la ex velina, rientrata in città dopo le vacanze a Formentera, si gode il suo pancione documentandone perfino i movimenti sui social. "Niente... lei non si ferma mai... peggio della madre... speriamo sia più calma fuori dalla pancia #aspettandote#piccola#peste” scrive condividendo con i follower i calcetti della piccola.

Negli ultimi giorni Federica e Alessandro Matri hanno fatto le prove da genitori coccolando il bimbetto di un'amica. Entrambi emozionati, non vedono l'ora di avere tra le braccia la loro bambina.

“Passano gli anni, passano velocemente. E noi siamo stati capaci di crescere insieme un pochino alla volta. In questi anni abbiamo condiviso i nostri momenti più belli, ma anche quelli peggiori, ma sempre con la voglia e la forza di sostenerci l'un con l'altro. Un amore semplice, puro, sincero. Cosa poter desiderare di più in questo momento? Nulla.... Tutto quello che possiamo desiderare è custodito dentro di me, frutto del nostro grande AMORE. ❤️? Buon Compleanno amore mio” scriveva due settimane fa la ex velina in attesa della sua principessa...