Federica Nargi in versione premaman con Costanza Caracciolo

A settembre al rientro dalle vacanze aveva detto di voler allargare presto la famiglia. Ma se la cicogna fosse già in volo? Federica Nargi insieme alla figlia Sofia e al marito Alessandro Matri ha incontrato in un ristorante milanese la sua ex compagna di bancone Costanza Caracciolo e alcuni amici. Il suo look premaman ha destato non poche curiosità: abito ampio a nascondere qualunque curva, stivaloni alti neri e occhi illuminati di gioia. Avrà comunicato una lieta novella?