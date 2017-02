Federica Nargi festeggia 27 anni, ecco la festa in famiglia

"Tanti auguri amore mio! compagna di vita perfetta e da quest'anno una mamma speciale... TI AMIAMO” ha postato sul suo profilo social Matri con una foto che lo ritrae felice e innamorato con Federica. La ex velina ha partorito quattro mesi fa ed è subito tornata in splendida forma. “Corro tutto il giorno dietro a Sofia - ha detto qualche settimana fa in un'intervista a Vanity Fair - Abbiamo scelto di non avere tate perché sono dell'idea: ho voluto una figlia e adesso me la cresco io. Faccio la mamma al cento per cento”. Ma anche Matri se la cava bene con il cambio di pannolini e col bagnetto: “E' un papà bravissimo. Eravamo già molto uniti prima e adesso lo siamo ancora di più”. E infatti in uno scatto con Sofia scrive: “Noi... la mia famiglia stupenda”.