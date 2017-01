Federica Nargi, ecco il suo pancione in bikini

Pancione nudo in primo piano per Federica Nargi che sulla spiaggia di Anzio, in provincia di Roma, inaugura in bikini la stagione estiva. In compagnia della sorella e di alcune amiche, la fidanzata di Alessandro Matri posa sorridente in tutta la sua bellezza con la gamba leggermente sollevata, quasi a ricordare la sexy Betty Boop.

In attesa di diventare madre di una bambina a settembre, l'ex velina si gode in riva al mare la sua prima gravidanza circondata dagli affetti più cari e dalle premure della sorella Claudia che posandole una mano sul ventre scrive su Instagram: "La nostra prima foto in tre". Con un costumino azzurro e fiorato la Nargi mette in risalto con fierezza il suo ventre pronunciato. Tra le sessioni di ginnastica e qualche piccolo peccato di gola, Fede conserva un fisico scultoreo; c'è da credere che dopo il parto tornerà in forma in men che non si dica.