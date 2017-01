Federica Nargi e Alessandro Matri, fuga d'amore al caldo delle Maldive

13:24 - Fuga d'amore al caldo delle Maldive per Federica Nargi e Alessandro Matri volati su uno degli atolli paradisiaci dell'Oceano Indiano per festeggiare il loro Natale di coppia. Coccole, baci, acqua cristallina, pace e tanta intimità... questi gli ingredienti di una vacanza che potrebbe sfociare in una proposta di matrimonio... Fede, con le sue curve sexy ha le armi giuste per far capitolare il suo boyfriend.

Sdraiata su un'amaca in completo relax, in bikini tra le canne, al tramonto con il suo Alessandro e poi davanti al tavolo imbandito per la colazione di fronte al mare... Tanti gli scatti che l'ex velina condivide con i suoi follower per aggiornarli sul suo viaggio romantico insieme al fidanzato, il bomber del Genoa con il quale la love story sembra andare a gonfie vele. Al punto che pare si senta già profumo di fiori d'arancio. E il viaggio potrebbe concludersi con il giusto coronamento: una proposta di matrimonio. Le curve sexy di Fede sono un ottimoo incentivo per dichiararsi.