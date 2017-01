Federica Nargi e Alessandro Matri, flash puntati sul pancione

Prima uscita ufficiale con pancione per Federica Nargi e Alessandro Matri. La coppia, ospite a un evento Stroili a Milano, è apparsa raggiante e i flash erano tutti puntati sul pancione della ex velina, in attesa di una bambina che nascerà a settembre. Il calciatore emozionato non ha mai perso di vista la fidanzata coccolandola e lanciandole sguardi dolci per tutta la serata.