Federica Nargi e Alessandro Matri, è nata Sofia

Fiocco rosa in casa Matri, Federica Nargi ha dato alla luce la piccola Sofia. A diffondere la bella notizia ci ha pensato il padre dell'ex velina con un post su Instagram: "Grazie ragazzi... da nonno Claudio. Mi avete regalato un sogno". Anche l'inseparabile hair stylist di Fede, Max Valvano, sul suo profilo ha cinguettato "Benvenuta principessa".

Mentre Alessandro Matri in questi giorni si è allenato a fare il papà con il piccolo Noah, figlio di amici, l'ex velina mora a passeggio per Milano in occasione della settimana della moda è riuscita a "smuovere le acque". Le #camminateinfinite hanno funzionato e il 26 pomeriggio Fede ha dato alla luce la sua primogenita. Troppo impegnati i neo genitori, hanno affidato al nonno paterno il compito di diffondere la notizia: "Il vostro amore mi ha dato il regalo più bello: Sofia", ha cinguettato su Instagram.



E' stata una gravidanza condivisa interamente sul social quella di Federica. "I 9 mesi più belli della mia vita", ha confessato a pochi giorni dal parto mostrando il suo pancione lievitato. Al suo fianco sempre Alessandro Matri, il suo grande amore.