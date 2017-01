Federica Nargi, curve sospette

Federica Nargi, bellissima modella dal sorriso contagioso, pare leggermente più in carne tanto da scatenare rumors su un'ipotetica dolce attesa. Anche perché proprio a Diva e Donna, la compagna del calciatore del Genoa, aveva confidato a luglio: "Un figlio con Alessandro? Ultimamente l'argomento torna spesso”.



Al momento però la Nargi smentisce così: "Ma no! E' che mi piace mangiare. E tanto. E mica smetto di farmi belle cenette al ristorante". Troviamo conferma di quanto confessa sul suo profilo Instagram: cene su cene al ristorante in compagnia di amici sono minuziosamente documentate da simpatici selfie. Per la coppia Nargi-Matri non è ancora giunto il momento di comprare completini e ricamare bavaglini.