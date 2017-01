Federica Nargi, compleanno con Alessandro Matri e tanti amici a Milano

13:30 - Federica Nargi ha festeggiato il suo 25esimo compleanno circondata dall'affetto dei suoi più cari amici e sotto lo sguardo divertito del fidanzato Alessandro Matri. Con un look elegante e molto sexy ha sfoggiato tutta la sua femminilità davanti a una torta spettacolare in un locale milanese...

A farle gli auguri da lontano anche la compagna di bancone di Striscia Costanza Caracciolo con una dedica su Instagram: "Piccole ragazzine crescono! Benvenuta tra i 25enni amica mia, stiamo invecchiando, ma quando stiamo insieme riusciamo completamente ad azzerare la nostra eta', tornando ad essere due splendide bambine!!!! Ti voglio bene happy bday to you @fede_nargi".



Anche il nuotatore Luca Marin, sempre via social si unisce agli auguri.



Intanto lei ieri sera si è scatenata in compagnia dei suoi amici, tra cui anche l'ex gieffina Simona Salvemini e Bobo Vieri. Ma soprattutto c'era lui, il fidanzato Ale Matri con il quale solo un mese fa ha trascorso una romantica vacanza alle Maldive.



La torta per la festeggiata è stata preparata dal famoso pasticcere Roberto Rinaldini.