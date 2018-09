Fausto Brizzi e Claudia Zanella, insieme per la figlia

Tgcom24 mostra in esclusiva le immagini che il settimanale "Chi" pubblica nel numero in edicola da mercoledì 12 settembre. Claudia Zanella e il marito Fausto Brizzi di nuovo insieme e sereni con la figlia Penelope. Il regista e l'attrice continuano a vedersi per amore della piccola, ma ormai non vivono più nella stessa casa. E mentre lui si occupa della bambina, Claudia corre dal nuovo amore.