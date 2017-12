Fargetta, baci nella notte con Lady Trisha

Nuova coppia all'orizzonte? Al momento non ci sono conferme, ma sicuramente tra Fargetta e Lady Trisha, ex amante di Stefano Bettarini, c'è una palpabile sintonia. I due, pizzicati dal settimanale di Alfonso Signorini, prima consumano una cena a lume di candela in cui lei lo ascolta rapita e lo imbocca, poi entrano nell'auto della sexy cantante dove, complice il traffico milanese, ne approfittano per scambiarsi un focoso bacio.