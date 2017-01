Fanny Neguesha sexy e scatenata in discoteca

12:10 - Mise super sexy con body di pizzo, pancia scoperta e gonna di pelle, Fanny Neguesha si scatena in discoteca. Balli piccanti e autografi sulla pancia dei suoi fan, la modella belga ammicca e mostra le sue curve bollenti. All'appello manca Mario Balotelli, ma non dovevano essere tornati insieme?

La voce di una reunion tra il calciatore e la bella Fanny si era fatta insistente nelle ultime settimane. I due erano stati avvistati insieme più volte a Milano e in una trasmissione televisiva la Neguesha aveva fatto una quasi ammissione su un ritorno di fiamma. Da allora però Fanny... balla da sola. Balo non pervenuto ma lei, in veste di sexy single, non sembra prendersela troppo. A Lignano Sabbiadoro, ospite della discoteca Mr. Charlie, è lei la protagonista. Audace, sexy e molto molto bollente.