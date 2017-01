Fanny Neguesha, ritorno di fiamma con Balo? Selfie sospetto sull'Instagram dell'ex naufraga

17:54 - Un'immagine, una frase scritta e la bocca cucita. Sul suo profilo social Fanny Neguesha stuzzica fan e curiosi con un selfie degno di essere analizzato: sdraiata in auto la modella appoggia i piedi sulle gambe di un uomo che afferra le sue sexy scarpe. La domanda sorge spontanea: "Di chi sono quelle mani? E se fossero di Super Mario?”. Lei non si sbilancia e nemmeno incalzata da Pierluigi Pardo, a Tiki Taka, cede. Che ci sia un ritorno di fiamma?

Bellissima e super sexy, Fanny Neguesha, sta vivendo il suo periodo d'oro. Dopo essersi ritirata dall'Isola dei Famosi perché sentiva la mancanza della nonna, si sta dedicando alla musica mentre continua a posare come modella.



Chiusa però la storia con il calciatore del Liverpool, dopo aver ricevuto l'anello di fidanzamento e una proposta di matrimonio, non l'abbiamo più vista con un uomo.



Ma ecco che a grande sorpresa sul social di Fanny compare una foto che potrebbe far pensare a un riavvicinamento tra i due. I piedi di lei accarezzati dalle misteriose mani di un lui... e poi la frase “It's the smallest things which mean the most and make her happy” la dice lunga. Potrebbero essere proprio le mani di Balo. La Neguesha serra le labbra. Non ne vuole parlare neanche in tv dove tutti vogliono sapere se lei e il calciatore sono tornati insieme. Smorfie, occhi alzati al cielo e sorrisetti maliziosi sono le uniche cose che la showgirl si lascia scappare. Difficile dare a tutto una corretta interpretazione.



Vero è che Fanny nel corso della trasmissione Tiki Taka ha dimostrato di non portare rancore al suo ex nonostante l'abbia lasciata quasi a un passo dall'altare. SuperMario dal canto suo non sta vivendo un bel periodo a Liverpool dove gioca poco e viene contestato dai tifosi. Per fortuna almeno nella sfera privata le cose vanno meglio. Depositata l'ascia di guerra con Raffaella Fico si può godere la piccola Pia. E magari è anche pronto per una storia seria... con Fanny.