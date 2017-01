Fanny Neguesha, prospettiva sensuale

Sdraiata sul letto, tra candidi cuscini bianchi, Fanny Neguesha mette in luce, con una prospettiva ad alto tasso erotico, il suo prosperoso décolleté appena coperto da una canottiera in pizzo. Un siparietto piccante per l'ex fidanzata di Mario Balotelli che seduce anche attraverso Instagram.

Labbra carnose, vitino da vespa e seno esplosivo. Sono i punti di forza dell'intrigante fisicità di Fanny che, sedotta e abbandonata quasi a un passo dall'altare da Super Mario, mette costantemente in mostra per la gioia dei suoi fan. Selfie conturbanti immortalano le sue curve: sdraiata sul letto appena coperta da una lingerie in pizzo nero, o vestita con una micro canottiera semi trasparente, impossibile che l'occhio non cada su quella florida balconata. Che tanta sensualità sia destinata a qualcuno? Magari proprio a un suo ex...