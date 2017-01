Fanny Neguesha mette l'anello al naso

Questa volta la ex naufraga detta le regole a SuperMario: "Sono pronta a tornare, ma solo se certe cose cambieranno. Mario vorrebbe che io stessi a casa, pensassi a costruire una famiglia. Lui non mi sostiene, non crede in me: piazza delle barriere nei miei progetti. Io non mi permetterei mai di dirgli nulla sulla sua professione, su cosa deve fare”.



E in attesa di chi capire se Balo accetterà le condizioni della bella Fanny, lei fa impazzire i follower con scatti mozzafiato in bikini. Corpo tutto curve e sguardo magnetico la Neguesha pensa anche al suo lavoro: "Lui non vuole che vada in tv, non apprezza che in Francia la casa discografica Universal mi abbia messo sotto contratto per un disco che uscirà a settembre. Niente di niente. Che cosa faccio di male? Ho i miei sogni, ho studiato per questo. Perché non gioirne insieme".