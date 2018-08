Fanny Neguesha è diventata mamma, è nato Isaiah King

In uno scatto in cui appare sdraiata a fianco del suo piccolo, la Neguesha, che nel 2015 partecipò anche all'"Isola dei Famosi", ha scritto queste dolci parole per celebrare la sua felicità: "Piccolo mio, quando verrà il giorno in cui parlerai, parlami senza paura o pregiudizi. Per favore, dimmi quando le cose ti sembrano ingiuste. Se un giorno ti faranno sentire indegno di essere amato, non dimenticare mai che sei tutto per me" si legge nel post.



E poi ancora: "Non temere il mio giudizio se farai delle scelte di cui non andrai orgoglioso. Non aver paura di confessarmi i tuoi passi falsi. Non accettare né le minacce, né le intimidazioni. Non indietreggiare. Viviamo in un mondo in cui gli agnelli finiscono per essere uccisi dai lupi. Ma tu sei nato sotto il segno del re. Un giorno sarai un capo, veglierai suoi tuoi, e tenderai la mano a quelli che ne avranno bisogno. E anche se il mondo ti volterà le spalle non sarai mai solo. Io sarò la tua alleata, legata a te per sempre! Figlio mio, amore mio, il mio perdono e la mia tolleranza per te non avranno mai limiti. Non sempre ti renderai conto dell'amore che provo per te eppure sei l'unico che sa come batte il mio cuore da dentro... Benvenuto Isaïah-King. Con amore infinito... la mamma e il papà".