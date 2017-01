Fanny Neguesha... e adesso mi sposo

Quelle con Mario Balotelli sono fallite, nonostante l'anello e la dichiarazione ufficiale, e allora Fanny Negeusha le nozze se le celebra da sola in veste di modella. Bellissima in abito bianco con trasparenze ardite sui fianchi, l'ex di Mario Balotelli sfila per le strade di Aversa, sfoggiando le sue curve sensuali. Madrina e testimonial d'onore per Mia Sposa la bella Fanny per ora fa prove di matrimonio... poi chissà!

Splendida e raggiante la modella belga sembra aver definitivamente archiviato il capitolo Balo. Se al momento si accompagni con un altro uono non è chiaro, anche se i rumors la vogliono fidanzata prima con Cheikhou Kouyaté, centrocampista senegalese del West Ham, poi persino con Lewis Hamilton. Lei lascia che i gossip si alimentino da soli. Tutta pubblicità. Intanto lancia frecciatine al suo ex e sfila in abito bianco quasi a rammentare a SuperMario cosa si è perso. La sua carriera per ora viene prima di tutto e nella città, culla dei matrimoni e degli abiti bianchi più glamour, lei passeggia in tutta la sua bellezza come una sposa, pronta per il giorno più importante della sua vita.