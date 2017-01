Famose, ma soltanto le sorelle

09:15 - Le Donatella vanno all'Isola dei famosi insieme, le Rodriguez si spartiscono lo showbiz, le Kardashian sono le regine dei reality, le It-girl Delevingne sono icone di stile, le “reali” Middleton fanno parlare di sè, le Parodi “scaldano” la tv, ma tante altre sorelle vivono all'ombra delle famose. A volte si somigliano, altre no, spesso seguono carriere diverse, ma sui social sono tutt'uno.

Ecco Federica Fontana che presenta la sorella Camilla in un gruppo di amiche pronte per una serata a suon di musica. E che dire di Cristina Buccino? La prorompente naufraga che fa perdere i sensi non solo agli isolani, si contende le curve con le sorelle Donatella e Maria Teresa. Il trio è a prova di social e gli scatti si sprecano.



Federica Nargi si appoggia alla spalla della sorella Claudia. Sempre insieme e sempre abbracciate si dichiarano amore eterno da sempre. E che dire di Cecilia Capriotti? Alla mora e prosperosa showgirl si affianca una bionda e algida sorella, Manola.



In casa Balivo si gioca a tris con Caterina, Francesca e Sarah, le zie perfette per il piccolo Guido Alberto Brera. Gara di seduzione invece sulla spiaggia di Miami per le sorelle bionde Veronica e Victoria Silvstedt.