Family time per vip: dalle coccole a letto alle gite

Sul lettone a far le coccole o fuori casa per una gita, ecco come le vip trascorrono il loro tempo libero in famiglia. “Bentornato Papà ci sei mancato! #family” cinguetta la Hunziker in uno scatto con Trussardi e le bambine. “Family time” aggiunge la Satta in un parco alle Baleari insieme a Boateng e al figlio Maddox. “Tra le tue braccia è sempre un bel posto. Il mio posto” scrive la Torrisi davanti alla torre di Pisa con Martina.

HUNZIKER NEL LETTONE CON TOMASO E LE FIGLIE

Sabato mattina nel lettone con il marito Tomaso Trussardi e le due figlie Sole, 3 anni e Celeste, 1 anno e mezzo: tutti con gli occhiali da sole. Michelle Hunziker con le spalle nude sotto le coperte cinguetta: “Sabato mattina e finalmente papà è a casa. Bentornato, ci sei mancato!” completando la didascalia con i cuoricini. Domenica, "Pranzo fuori con le cucciole, gelatino e rientro in relax con dell'ottima musica tutti insieme.... this is weekend to me...", scrive Michelle sul social mentre torna a Milano in auto con i suoi amori dopo la gita fuori porta.



LA SATTA VOLA DA BOATENG ALLE BALEARI

Family time anche per Melissa Satta che di stanza a Milano è volata alle Baleari insieme a Maddox per trovare papà Boateng che gioca nel Las Palmas. E tra delfini, pappagalli e aquile americane la famigliola trascorre la giornata a Palmitos Park, (in a beautiful park in the middle of the nature, scrive la ex velina) il più grande parco naturale delle Canarie.



BELEN E CECILIA, MA VI PARLATE?

Weekend d'amore per Belen Rodriguez che ha seguito Andrea Iannone nella gara di Moto Gp portandogli fortuna. Il pilota a Valencia si è classificato terzo e mentre lui festeggiava sul podio, la showgirl gli girava un video proprio dal pubblico in festa a pochi passi da lui. Poche ore prima la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez in tv diceva che Belen e Stefano De Martino si amano ancora. Ma le due sorelle si parlano?



TORRISI, COLOMBARI, FICO, PANICUCCI, GALANTI, KLUM IN LOVE...

"Tra le tue braccia è sempre un bel posto. Il mio posto. ❤” scrive Laura Torrisi che nello scatto appare abbraccia alla sua Martina. Mentre un'altra Martina, la Colombari, è abbracciata al marito Billy Costacurta, sul divano di casa. Heidy Klum posta un video con i figli, mentre Raffaella Fico si fa un selfie da innamorata con il suo Alessandro Moggi, Federica Panicucci cinguetta con le gambe nude tra le lenzuola con i figli, Claudia Galanti dopo il brunch con i bambini si dedica all'albero di Natale...