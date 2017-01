Facchinetti, battesimo in famiglia per la piccola Liv

Cerimonia privata e grandi festeggiamenti per il battesimo di Lavinia Angelica Catherine, la piccola di casa Facchinetti. Con una tunica bianca e una coroncina di fiori in testa la piccola Liv in chiesa si lascia coccolare tra le braccia della sua madrina, Valentina Facchinetti, sorella di Francesco. Sul social di Wilma Helena Faissol i dettagli di una giornata ricca di forti emozioni.

Solo i parenti più stretti e gli amici più cari si sono raccolti attorno alla famiglia Facchinetti per la celebrazione del battesimo di Liv. Su Instagram papà Francesco e mamma Helena, in chiesa in prima fila anche con il figlio Leone e Mia (la bimba avuta da Alessia Marcuzzi), sono felici epieni di gioia. Dopo la cerimonia la grande famiglia allargata si è spostata in un locale per il party serale con musica, balli e buon cibo.



Solo il giorno prima il clan Facchinetti si era riunito per un altro importante evento, il matrimonio di Giulia, figlia di Roby con Juri. All'ottavo mese di gravidanza la sposa era radiosa.