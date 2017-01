Fabrizio Corona, tutto sport, moda e... pillole

Tuta, felpa e iPod, in tenuta sportiva Fabrizio Corona passa gran parte del suo tempo da quando è uscito dal carcere. Al fisico ci tiene moltissimo: "Quando era in carcere ha sempre fatto palestra, è un cultore del fisico...fare sport gli libera la mente", ha dichiarato il suo avvocato. E su Instagram l'ex paparazzo pubblica uno scatto a torso nudo, pettorali tatuati e palestrati e una confezione di pastiglie per il controllo del peso: "Una compressa un'ora prima di pranzo mi aiuta a mantenere in equilibrio il peso, a limitare l'assorbimento degli zuccheri, stimolare il metabolismo dei grassi e non mi fa sentire il senso di fame".

Un vero fanatico del corpo. Intervistato da Newsitaliane.it l'avvocato di Corona ribadisce: "E' completamente rinato. E' davvero un altro uomo...". Lui, Fabrizio, di interviste ancora non ne può rilasciare, ma a vederlo, negli scatti social e in quelli dei fotografi, che gli stanno alle calcagna, non si può negare che sia realmente cambiato. Elegante e distinto nelle occasioni "pubbliche", come è apparso all'apertura del negozio con il suo nuovo marchio "SiPuede", pochi giorni fa, professionale e casual mentre è al lavoro o a qualche incontro con la stampa e i media, sportivo nel tempo libero o quando è con Carlos. Al fisico ci tiene moltissimo e come ha ricordato anche il suo avvocato, sono stati proprio palestra e allenamenti a tenerlo "vivo" in carcere. Cultore dell'immagine lo è sempre stato del resto, anche prima, quando le fotografie erano il ricco pane dei suoi denti. Adesso di immagine cura soprattutto la sua e quella del suo marchio. In quanto alle sue donne, non si può dire che non cerchi la bellezza fisica, dalla Moric a Belen fino all'ultima fiamma Silvia Provvedi, con cui non si capisce bene se abbia ancora suna relazione o meno, tutte sexy, curvose e fisicate!