Fabrizio Corona ospite tra le spose a Roma

Tshirt bianca, croce al collo, smagrito e dimesso, si copre il volto con la mano e pare scocciato di tanti flash pronti a immortalarlo. Fabrizio Corona torna alla mondanità e per la sua prima apparizione pubblica nella Capitale sceglie lo show delle spose. Invitato dall'amico Giampaolo Celli sale sul palco di "Roma Sposa 2015" per un saluto veloce, non può parlare, ma anche questo è lavoro per Corona.

L'ex re dei paparazzi è tornato. E lo dimostra il codazzo di fotografi e giornalisti che lo accoglie nei rari eventi in cui è presente. Non può rispondere alle domande, ma lui c'è e questo basta per scatenare la stampa. Ciuffo ribelle, maglioncino grigio, maglietta bianca e catena al polso, Corona conquista gli applausi e le attenzioni con quell'aria da cattivo ragazzo che non lo abbandona. Pare scocciato quando sale sul palco e si guadagna gli applausi, in prima fila a guardarlo c'è il figlio Carlos. La toccata e fuga romana si conclude presto, ma per Fabrizio anche una sola apparizione è lavoro.