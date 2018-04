Fabrizio Corona, lite fuori dalla discoteca per un orologio

Serata difficile per Fabrizio Corona , protagonista mercoledì di una accesa discussione davanti a una nota discoteca milanese. Nelle immagini esclusive di "MilanoToday", l'ex re dei paparazzi inveisce contro un uomo: "Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera". E ancora: "Pezzo di m... , dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l'orologio". Il difensore di Corona: "Quell'uomo gli ha rubato un Rolex da 15-20mila".

RISSA SFIORATA

Nel video esclusivo di "MilanoToday" Fabrizio Corona inveisce contro una persona davanti a una nota discoteca. L'ex re dei paparazzi non risparmia parolacce e urla. Poi cerca di entrare nel locale ma viene bloccato, e dalle immagini si vede che sferra un calcio. Alla fine, con grande fatica, riescono a calmarlo e a farlo allontanare.



DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO DI CORONA

Fabrizio Corona e un suo ex collaboratore hanno litigato, ma "verso le 20 di ieri sera e non di notte", ossia quando l'ex agente fotografico "stava rientrando a casa all'interno delle prescrizioni dell'affidamento, perché può stare fuori dalla sua abitazione tra le 7 e le 20.30". Lo ha spiegato uno dei suoi difensori, l'avvocato Ivano Chiesa. Il legale ha sottolineato che Corona è stato "provocato da quell'uomo" che, dopo che lui era tornato in carcere nell'ottobre 2016, gli ha "rubato un Rolex da 15-20mila euro ed è stato già denunciato per questo" nel marzo 2017. L'avvocato Chiesa ha anche precisato che, stando a quanto riferito dallo stesso Corona, "lui ha visto l'ex collaboratore fuori da quel locale verso le 20, c'è stato un alterco tra i due che non si vede in quel filmato, Fabrizio ha reagito col suo carattere e gliene ha dette di tutti i colori". Corona e l'ex collaboratore, a quanto ha riferito il legale, in ogni caso non sarebbero passati alle mani ne l'uomo avrebbe sporto denuncia.