Fabrizio Corona in passerella sul balcone di casa

Torso nudo e tatuaggi ben in vista. Sul balcone di casa Fabrizio Corona si dedica alla cura di sé. Una sessione a base di pesi per tonificare braccia e pettorali e crema solare sul viso per un'abbronzatura metropolitana impeccabile. Il siparietto è aperto a tutti, fan e fotografi in prima linea, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. In fondo l'ex re dei paparazzi ha perso il vizio ma non il pelo, niente più trasgressioni, ma non levategli il palcoscenico, ovunque e comunque riflettori accesi su di lui.