Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, storia al capolinea

Prima le indiscrezioni su un presunto flirt tra Corona e Aurora Ramazzotti, seccamente smentito da mamma Michelle, poi le voci di crisi e ora chissà... La storia d'amore tra fabrizio e la gemella mora delle Donatella torna a far parlare. Questa volta si parla di addio tra i due, anche se Silvia ha detto: "Io e Fabrizio non parliamo né di convivenza, né di figli. Per adesso ancora no, poi forse chi lo sa. Io sono una ragazza di 22 anni e vivo ogni rapporto non dico come se fosse l'ultimo, però cerco di dare tutta me stessa per non precludermi alcuna opportunità. Un po' come faccio nel lavoro con mia sorella. Mi godo questa storia, come mi sono sempre goduta le storie passate, senza farmi troppi castelli e vivendo alla giornata".