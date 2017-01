Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ecco il primo bacio pubblico

Felici e innamorati. L'uno avvinghiato all'altra. La nuova vita di Fabrizio Corona riparte con Silvia Provvedi del duo Le Donatella. Il settimanale "Chi", come mostrano le foto che pubblichiamo in anteprima, ha immortalato il loro primo bacio pubblico. Non solo. I due passeggiano abbracciati come tutti i fidanzatini che si rispettino e spunta anche una vetrina con un abito da sposa in bella vista. Che stiano già pensando alle nozze?