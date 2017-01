Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, attrazione irrefrenabile

Vacanze alternative, ma decisamente bollenti per Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. In questi giorni postano scatti dal lago di Como dove la coppia ha ritrovato un piccolo angolo di paradiso dove sfoggiare curve in bikini e muscoli tatuati. Qualche giorno fa erano sul litorale romano e la passione tra i due era irrefrenabile come mostrano le foto di Novella 2000.

La coppia si è concessa dei piacevoli momenti di relax in una piscina romana. Baci, coccole, abbracci e momenti di passione senza freni nelle acque azzurre tra bikini perfetti e addominali palestrati. I due si stuzzicano, si prendono, si baciano in un gioco continuo travolgente e impulsivo. Corona non può lasciare la Lombardia senza autorizzazione del Tribunale di sorveglianza (come invece avvenne per la vacanza hot a Capri). In questi giorni Silvia e Fabrizio postano foto dal lago di Como, ma prima si erano concessi una fuga d'amore in una villa romana, come racconta Novella 2000...