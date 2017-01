Fabrizio Corona dà lezioni di marketing per raggiungere il successo

Dai banchi dei tribunali alle cattedre. La nuova vita di Fabrizio Corona riparte dalle lezioni di marketing. Proprio così. Con l'amico Alehandro Cardia insegna infatti "La Comunicazione Efficace". Il prossimo appuntamento è per il 28 novembre a Milano, in cui Fabrizio dispenserà consigli su come lanciare un prodotto sul mercato, far decollare un'attività o diventare famosi. Il costo? Trecento euro per tre ore.

D'altronde chi più di Corona è in grado di svelare i trucchi per raggiungere il successo? Cardia, manager di molti vip, ne è certo: "Corona ha sempre tenuto questo genere di 'stage', ha pagato il suo conto con la giustizia è un grande professionista e ora sarà più facile far capire il grande professionista che è, sottolineo che è una cosa serissima, abbiamo anche assunto cinque persone".

Le adesioni, neanche a dirlo, sono state tantissime: "E' stato un grande successo, per nostra volontà abbiamo escluso i fan - continua Cardia - abbiamo scremato le richieste, scegliendo solo le persone del settore e realmente motivate". Alehandro racconta a Tgcom24 che Fabrizio è molto felice di questa chance: "E' molto contento, serio, ripeto, un vero professionista. Anche perché personalmente non voglio problemi di nessun tipo. Sono corsi incisivi in cui insieme spieghiamo come si lancia un brand e come legare il prodotto ai personaggi dello spettacolo". E chissà se dopo i corsi, grazie ai consigli di Fabrizio e Alehandro, verrà fuori anche il nuovo Corona...