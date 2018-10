Fabrizio Corona: "Con Nina Moric siamo ancora una famiglia"

Fabrizio Corona parla del rapporto con la sua ex Nina Moric. In esclusiva al settimanale "Spy", come anticipa Tgcom24, confessa: "Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io...".