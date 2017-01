Fabrizio Corona, che papà modello!

Ha voglia di normalità, di famiglia, di cose semplici adesso Fabrizio Corona e quando è con Carlos dimentica tutto. E' solo un papà, che gioca e si diverte con il figlio. A lui ha pensato ogni giorno dei quasi tre anni passati in carcere. Alla vigilia del suo compleanno, nel 2014 aveva scritto: "Sabato compio 40 anni e l'unica cosa che mi mancherà sarà mio figlio Carlos". Il prossimo compleanno, nel 2016, Fabrizio spera di poterlo passare con lui. Spera perché è ancora presto purtroppo per lui per cantare vittoria. La sua "libertà" infatti è in bilico, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere se riconoscergli la continuità di reato (che ha abbassato il cumulo della sua pena da 13 a 9 anni) che gli ha fatto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Tutto è ancora in gioco quindi. Anche la possibilità di tornare in galera. Per ora però non vuole pensarci, si gode ogni momento di libertà accanto a Carlos. Con loro a giocare a calcio anche Federico uno dei due figli di Francesca Persi, la collaboratrice di Corona, che non lo ha mai lasciato nemmeno un minuto in questi anni e lo ha aspettato standogli vicino anche nei momenti più difficili e che per molti è la donna che Fabrizio ama in gran segreto. Silvia Provvedi,la morettina delle Donatella? Una fidanzata copertura.