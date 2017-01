Fabrizio Corona: "Carlos ha riunito me e Nina"

"Mio figlio Carlos era in Liguria a festeggiare i suoi 14 anni dal suo migliore amico. La mattina squilla il mio telefono e lo sento strano: "È il tuo compleanno devi essere felice" gli dico. E lui: "Io sono felice solo se posso festeggiarlo con te e mamma". La stessa cosa ha fatto con Nina. Due adulti messi ko da un bambino speciale. Io e la mia ex moglie non potevamo tirarci indietro e così dopo due anni e mezzo ci siamo incontrati di nuovo. Per amore di nostro figlio".



Così Fabrizio Corona racconta in esclusiva a "Chi", come lui e l'ex moglie Nina Moric si sono rivisti per amore del loro figlio Carlos.



"L'ultimo incontro è avvenuto due anni e mezzo fa, quando ero in carcere", racconta Corona "ed è quasi finita in rissa. Da quel momento più nulla. Alla festa io sono arrivato con la mia fidanzata Silvia Provvedi, Nina con il suo compagno Luigi Favoloso.



All'inizio è stato strano. Poi Carlos ci ha preso per mano e ci ha portato in terrazza. In quel momento si è rotto l'odio, lo stupido odio che rovina la vita delle persone e allontana la pace. In quel momento eravamo di nuovo una famiglia. La famiglia che io avevo sognato e distrutto. La famiglia che mio figlio voleva di nuovo per una sera, per sempre". "Ho visto la felicità negli occhi di mio figlio, ma anche in quelli di Nina e nei miei. Ringrazio Nina per questa nuova opportunità. Vorrei che questo giorno segnasse un nuovo inizio per la mia famiglia".