4 gennaio 2016 Fabrizio Corona, Capodanno con Silvia Provvedi e nuova lite social con Nina Moric Il re dei paparazzi ha festeggiato con la fidanzata e fatto infuriare la ex moglie per aver creato un account Instagram al figlio Carlos a sua insaputa Corona e la Donatella, debutto social a letto

Anno nuovo, vecchia storia per Nina Moric e Fabrizio Corona. La nuova puntata della battaglia tra ex con al centro il figlio Carlos si gioca sui social. La modella ha attaccato l'ex marito per aver creato il profilo Instagram del figlio, accusandolo di voler usare il bambino per fare soldi. L'account è stato poi cancellato. Intanto entrambi hanno festeggiato il Capodanno a Napoli insieme ai rispettivi partner Luigi Favoloso e Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi hanno brindato al 2016 in un locale a Posillipo. Calice di vino rosso e abito da sera super sexy per la Donatella, che ha sfoggiato un vestito nero con trasparenze hot. In città hanno trascorso qualche ora di relax anche Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, che hanno passato le feste a Torre del Greco, dove il modello è nato.



Ma brindisi e buoni propositi per il nuovo anno sono passati presto in secondo piano e gli stracci hanno ripreso a volare. La guerra a distanza tra i due ex coniugi si è arricchita di una nuova puntata sui social. Motivo del contendere, ancora una volta il figlio della coppia Carlos. A scatenare (di nuovo) le ire della modella croata è stato un account Instagram che Corona ha aperto a nome del ragazzino, che ha 13 anni, all'insaputa della madre. "Gli oggetti sono fatti per essere usati. Le persone sono fatte per essere amate. Il mondo va storto perché si usano le persone e si amano gli oggetti", ha scritto la Moric infuriata.

Poi usare i bambini propri ancora peggio , qui si tratta di mio figlio povere anime smarrite Una foto pubblicata da (@nina__moric) in data: 2 Gen 2016 alle ore 08:47 PST

La modella ha spiegato il suo punto di vista ai fan, commentando a vari post e poi rivolgendosi direttamente all'ex: "E' tuo figlio santo cielo non pensare sempre ai soldi, ma amalo, proteggilo, non metterlo in pasto ai lupi... Mi dispiace Carlos la mamma non la farà passare liscia a nessuno !!! Che Dio mi fulmini ma sarà la l'ultima cosa che farò".



L'account è stato cancellato. Corona non è intervenuto sulla vicenda, limitandosi a postare una foto insieme al figlio. La Moric ha invece esultato e rivolto un messaggio al ragazzino: "Fai dipingere la tua vita solo a Dio. Egli farà di te un capolavoro stupendo".

Per te Carlos Maria Una foto pubblicata da (@nina__moric) in data: 2 Gen 2016 alle ore 11:30 PST