Nella centralissima via Torino, a Milano, un ciclista canta a squarciagola in bici, mentre pedala scalzo e si gode gli ultimi sprazzi di estate. Sa di essere inquadrato da uno smartphone e quindi indirizza all'obiettivo la sua performance canora. I sampietrini però, gli giocano un brutto scherzo, e proprio quando sta cantando il ritornello di una inedita "Viva la libertà", cade di sella e fa un volo. Solo che il ciclista non è un milanese qualunque, ma l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Scarcerato lo scorso febbraio, adesso sta lentamente tornando alla normalità, con a fianco la nuova fiamma Zoe Cristofoli.