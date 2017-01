Fabio Volo papà bis, in arrivo il secondo figlio

10:22 - Fabio Volo si prepara a fare il bis. Dopo Sebastian, avuto dalla compagna Johanna Hauksdottir 16 mesi fa, è in arrivo una seconda cicogna. Diva e Donna ha pizzicato la coppia a spasso per le vie del centro di Milano, giacca chiusa per lui e cappotto aperto per lei che lascia intravedere le sue dolci forme. "Ora sono innamorato della vita da padre: vorrei altri cinque bambini... " afferma l'ex scapolo convinto.

Dopo il successo professionale con 7 libri, 13 film e un famoso programma in radio che va avanti da 15 anni, Fabio Volo è riuscito a mettere da parte quel suo lato da eterno Peter Pan per concentrarsi sulla famiglia. "Ho smesso di dedicare tutta l'attenzione al mio ombelico: sono uscito da me stesso, e così mi sono aperto all'altro", ha sottolineato l'attore.



Tutto merito di Johanna, islandese e sua fidanzata dal 2011. Dal loro amore è nato il piccolo Sebastian che tra pochi mesi avrà la compagnia di un fratellino o di una sorellina. "Sono innamorato di questa vita da papà. Mio figlio mi segue ovunque, io sono stanco morto, ma è bellissimo. Voglio fare altri cinque bambini". E' sulla buona strada...