Fabio Volo felice con la famiglia: "Non rimpiango la mia vita da scapolo"

"Non ho rimpianti, perché ogni scelta che uno fa comporta perdite e guadagni, vantaggi e svantaggi. Per quel che mi riguarda quando vivo una situazione non provo rimpianti. Non sono uno di quelli che vuole continuare a fare il ragazzino anche da adulto e che poi, quando magari ha cinquant'anni va a trascorrere le serate in discoteca", ecco cosa dice uno dei single più corteggiati dello spettacolo.

Attualmente Fabio Volo vive tra Brescia, Milano e New York, "mi piace essere sempre in movimento" e si sente "un cittadino del mondo". Il conduttore, che sta preparando una serie tv insieme alla compagna, confessa: "Ho sperimentato quello che desideravo e ora semplicemente vivo una fase diversa della mia vita".