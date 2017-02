Fabio Rovazzi, passione in discoteca con Karina

Davanti al pubblico in delirio Rovazzi ha parlato con le fan accontentando le ragazze in adorazione, ma poi aveva occhi solo per la sua Karina che vive a Milano, di professione fa la modella ma vorrebbe diventare attrice. Complici del successo di Fabio ci sono Fedez e J-Ax, che hanno contribuito alla crescita professionale di Rovazzi. Karina potrebbe chiedere consigli alla fidanzata di Fedez, Chiara Ferragni, per sfondare nello showbiz...