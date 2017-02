Fabio Rovazzi, cena "griffata" con la fidanzata

Spesa molto interessante.... per Fabio Rovazzi e la sua fidanzata, la modella Karina Bezhenar . La giovane coppia si è concessa qualche lusso in una nota gastronomia-boutique nel centro di Milano mentre l'autista attendeva nella Mercedes presa a noleggio. Shopping bag alla mano i due si sono diretti a casa dei genitori del cantante per consumare una cena con i fiocchi in famiglia.

Ventitre anni appena compiuti, una fidanzata modella dalle curve mozzafiato e un carico di sacchetti. Non si può dire che la vita di Rovazzi non sia cambiata. Dopo il tormentone "Andiamo a comandare" per Fabio il trattore è solo un lontano ricordo. Lui nella costosa gastronomia ci va in Mercedes, con tanto di chauffeur come riportano le immagini di "Diva e Donna".



La coppia, sotto il portone di casa, ride di gusto nonostante la presenza dei paparazzi ai quali Rovazzi regala una smorfia prima di mettere le gambe sotto al tavolo.