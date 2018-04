Fabio Fulco bacia la modella napoletana Eliana

Dopo le lacrime per l'addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco ritrova il sorriso. Il settimanale Chi pubblica le immagini che ritraggono l'attore mentre bacia una modella mora. A far ritrovare la serenità all'ex della reginetta d'Italia è stata Eliana Sbaragli, con cui Fulco passeggia mano nella mano. Fabio, dopo 12 d'amore, ha definitivamente voltato pagina.

È la prima volta infatti che l'attore si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine, traumatica, della storia d'amore con Cristina Chiabotto. Quella con Eliana sembra essere una storia seria, visto che Fulco si lascia andare ad effusioni inequivocabili in mezzo alla strada. Sembrano ormai lontani i giorni in cui Fabio si era commosso in diretta televisiva ricordando l'amore per la Chiabotto.