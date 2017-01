Fabio Cannavaro, acrobazie hot in barca

L'ex calciatore, 42 anni, e la moglie, 41, sono sposati da vent'anni, ma qualche tempo fa hanno attraversato un periodo di crisi, da cui sono usciti più innamorati che mai. Eccoli infatti in barca scambiarsi tenerezze e coccole come due fidanzatini. Lui in boxer violetto e lei in due pezzi blu-viola, si stendono al sole e si avvinghiano in uno scambio appassionato e bollente di baci. Fabio Cannavaro è in partenza per la Cina, dove è stato chiamato ad allenare una squadra di seconda divisione.