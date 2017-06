Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, che passione alla luce del sole

Un amore appena sbocciato e vissuto con grande intensità anche ora che lo show è finito. Peccato però che l'atleta sia partito per il Giappone per tre mesi di duro allenamento. La coppia ha trascorso una bella giornata al mare prima di salutarsi. La cintura nera e la ballerina bionda sono rimasti appiccicati l'uno all'altra dopo aver trascorso il pomeriggio a Ostia. Ora Basile si trova in Giappone per allenarsi nel tempio del judo e la ballerina è a Roma. “Buon viaggio campione” ha scritto la Kuzmina postando uno scatto che li ritrae in una posa di “ballando” molto complice e appassionata e accompagnando la dedica con un cuoricino. Una settimana fa, prima di andare in tv, aveva cinguettato “Ti voglio bene Fabio Basile”.



Anche Fabio non ha mai fatto mistero di adorare la sua partner. Tre giorni fa con la Kuzmina al V Lounge Beach scriveva: “Sole e relax prima della grande partenza”. E ancora: “Partirò per il Giappone per tre mesi, da solo, per preparare il campionato del mondo che si terrà a Budapest a fine agosto...”. E in quel “da solo” si legge una punta di malinconia...