Ex velina, riecco Cristina Quaranta

10:59 - Belle per davvero è l'hashtag che accompagna uno scatto di Cristina Quaranta insieme all'amica Marina Graziani. Scoperta da Boncompagni e diventata famosa grazie alla trasmissione Non è la Rai, Cristina è stata velina di Striscia la notizia nell'edizione 1995-1996 insieme ad Alessia Merz. Bionda come allora, è attivissima su Twitter e Facebook.

Cinguetta e posta foto e si suoi fan non si perdono un tweet. Ex velina anche nell'edizione estiva insieme a Miriana Trevisan e concorrente di un'edizione dell'Isola dei famosi, Cristina, classe 1972, è sposata dal 2002 con Matteo De Stefani e ha una figlia, Aurora. Ecco una carrellata della Quaranta oggi...