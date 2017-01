Ex di Non è la Rai in bikini: guarda la bella Laura Freddi

Vent'anni fa chiudeva i battenti Non è la Rai, programma cult ideato e condotto da Gianni Boncompagni. Oggi a 43 anni, la bionda e brillante Laura Freddi sgambetta in spiaggia con un bikini mozzafiato. Fisico al top stretto in un micro due pezzi che mette in risalto il lato B della showgirl che è stata il volto femminile di tre edizioni di Buona Domenica.

Lontana dalla televisione da tempo, la Freddi si gode il mare e sulla spiaggia di Sabaudia mostra le sue curve.

Come Laura Freddi, a Non è la Rai hanno mosso i primi passi tante attrici e showgirl della tv nostrana, da Ambra Angiolini ad Alessia Merz, da Antonella Mosetti a Sabrina Impacciatore, senza dimenticare Claudia Gerini, Romina Mondello, Nicole Grimaudo. Diretto da Gianni Boncompagni, presenza viva nel famigerato auricolare della Angiolini, il programma debuttò con Enrica Bonaccorti al timone il 9 settembre 1991, su Canale 5, per passare su Italia 1 nelle ultime due stagioni. Appuntamento pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì e sempre in diretta, Non è la Rai è stata la prima trasmissione di intrattenimento quotidiana delle reti Fininvest e fu subito un successo, alimentato anche dal merchandising legato al programma.